A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona, prevista dalle 22:00 di questa sera mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 dicembre. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.