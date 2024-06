A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

-annullamento chiusura tratto Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle, verso Taranto, prevista dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Le Fonti ovest”;

-annullamento chiusura tratto Gioia del Colle-Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara, prevista dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 giugno; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di parcheggio “Le Masserie est”;

-annullamento chiusura area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto, verso Taranto, prevista dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno.

Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia, sulla stessa A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno: chiusura del tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara, con contestuale chiusura dell’area di parcheggio “Le Masserie est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, SS100 in direzione di Bari, SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti;

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 giugno: chiusura dell’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto, verso Taranto;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno: chiusura del tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Le Fonti ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acqua Viva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 verso Taranto, SP106 Gioia-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare in A14 alla stazione di Gioia del Colle.