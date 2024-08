A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA IN MODALITA’ ALTERNATA DEI TRATTI: ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE E ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE

Roma, 26 agosto 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

In alternativa, chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia o da Milano ed è diretto verso Bologna, dovrà anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Irlanda, SR308, Corso Argentina, Corso Kennedy, Corso Stati Uniti ed entrare in A13 attraverso la stazione di Padova Zona Industriale;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.