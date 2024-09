A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 agosto 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 25 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

In alternativa, chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia o da Milano ed è diretto verso Bologna, dovrà anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Irlanda, SR308, Corso Argentina, Corso Kennedy, Corso Stati Uniti, per entrare in A13 attraverso la stazione di Padova Zona Industriale.





DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

DALLE 22:00 DI DOMENICA 29 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, SR 308, Corso Irlanda, e rientrare in A4 a Padova Est.