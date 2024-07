A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori connessi al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: -per chi da Padova è diretto verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio; -per chi da Padova è diretto verso Milano: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Bologna Borgo Panigale/Milano fino all’uscita 3, immettersi sul Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.