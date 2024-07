A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Raccordo Ferrara- Porto Garibaldi, SS64, SP20 via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;

per la chiusura dell’uscita della stazione di Ferrara nord, anticipare l’uscita alla stazione di Occhiobello, al km 49+100.

Si precisa che nelle suddette notti, la stazione di Ferrara nord, chiusa in entrata verso Bologna in modalità permanente, rimarrà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.