Viabilità

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3-Via Marconi, SS64 Ferrarese e la Tangenziale di Bologna, per rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.