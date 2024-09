A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI ALLACCIAMENTO A13-A14 VERSO A1 MILANO-NAPOLI E A14-A13 VERSO PADOVA

Roma, 9 settembre 2024 – Sull’A13 Bologna-Padova, per eseguire lavori di manutenzione ai cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11, sarà disposta la chiusura in modalità alternata di:

– ramo di allacciamento che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto per chi proviene da Padova ed è diretto verso A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia:

– per Firenze, uscire a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Firenze e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio.

– per Milano, uscire a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Milano, e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale.

– ramo di allacciamento che dalla A14 Bologna-Taranto immette sulla A13 Bologna-Padova per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la carreggiata nord della Tangenziale di Bologna e rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.