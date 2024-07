A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Interporto sulla stessa A13 o alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.