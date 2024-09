A13 BOLOGNA-PADOVA: AL VIA IL PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL PONTE SUL CANALE POAZZO TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 19 settembre 2024 – Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, a partire da venerdì 20 settembre prenderanno il via le attività di sostituzione del ponte sul canale Poazzo, situato al km 52+271 della A13 Bologna-Padova, con un nuovo impalcato che sarà realizzato in corten e dimensionato secondo le più recenti normative tecniche di settore.

In accordo con gli Enti territoriali, è stato definito un cronoprogramma compresso, anche grazie all’impiego di maestranze operanti su diversi turni avvicendati, in questo particolare periodo dell’anno, alla fine del periodo di esodo estivo e prima degli effetti delle temperature rigide tipiche del periodo invernale, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile le interferenze con i consueti spostamenti nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud.

In questa prima fase, che prevede la realizzazione di opere propedeutiche al varo del nuovo impalcato, nel suddetto tratto, sarà installata una deviazione di carreggiata, che consentirà, nella fascia oraria diurna – dalle 6:00 alle 22:00 di sabato 21 e di domenica 22 settembre – il transito su una corsia per senso di marcia.

Per specifiche ragioni tecniche, il cantiere dovrà operare in assenza di traffico e, pertanto, sono state definite chiusure notturne del tratto Occhiobello-Villamarzana Rovigo sud, così articolate:

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 settembre: in direzione Padova;

-dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 settembre: in entrambe le direzioni, Bologna e Padova;

-dalle 22:00 di domenica 22 alle 6:00 di lunedì 23 settembre: in direzione Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto in direzione di Padova, sarà chiusa dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di lunedì 23 settembre, in modalità continuativa.

Gli utenti in transito nel tratto Occhiobello-Villamarzana Rovigo sud, potranno utilizzare i seguenti percorsi alternativi:

Verso Padova:

-i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.

Verso Bologna:

-i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

-gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.

Al fine di ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Bologna ha individuato i seguenti itinerari, che potranno essere utilizzati in caso di tempi di percorrenza superiori alla norma:

Verso Padova:

-i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Ferrara sud, al km 33+700, percorrere la viabilità ordinaria: SS723 Tangenziale di Ferrara, SP69 via Modena, via Primo Levi, via Marconi, SS16 Adriatica, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana-Rovigo sud;

-gli altri veicoli, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Ferrara sud, al km 33+700, percorrere la viabilità ordinaria: SS723 Tangenziale di Ferrara, SP69 via Modena, via Primo Levi, via Marconi, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.

Verso Bologna:

-i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

-gli altri veicoli, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 e percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.

Per le lunghe percorrenze, con direttrice nord/sud, si potrà percorrere la A4 Torino-Trieste, la A22 Brennero-Modena e la A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna/Firenze/Roma. Percorso inverso nella direttrice opposta.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione di Tronco di Bologna ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità, il presidio di carri soccorso e l’installazione di apposita segnaletica integrativa. Inoltre, in caso di necessità, sarà prontamente attivato un servizio per la distribuzione di generi di conforto.