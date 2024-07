A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA STAZIONE DI FERRARA NORD

Roma, 3 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato l’orario di chiusura della stazione di Ferrara nord.

La stazione di Ferrara nord sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Padova, nelle due notti di mercoledì 3 e di giovedì 4 luglio, con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello o di Ferrara sud.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Ferrara nord, in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di martedì 9 luglio, in modalità continuativa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.