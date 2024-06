A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA SANTA MARINELLA E CHIUSA L’AREA DI SERVIZIO TIRRENO EST

Roma, 11 giugno 2024 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Civitavecchia/Aurelia: Civitavecchia sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Cerveteri Ladispoli, al km 27+900;

-sarà chiusa l’area di servizio “Tirreno est”, situata nel tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa-Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.