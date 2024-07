A11 FIRENZE – PISA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CHIESINA UZZANESE E CAPANNORI VERSO PISA

Roma, 28 luglio 2024 – Poco prima delle ore 22:00, sulla A11 Firenze–Pisa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa, a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo proveniente da un incendio al di fuori delle competenze autostradali.

Nel tratto interessato è intervenuto il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio in A11 e diretti verso Pisa, dopo l’uscita obbligatoria a Chiesina Uzzanese, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Capannori.