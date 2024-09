A11 FIRENZE-PISA NORD: REGOLARMENTE APERTO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A1

A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A11

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, da Pisa verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 24, alle 6:00 di mercoledì 25 settembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne, sulla A1 Milano-Napoli, del ramo di allacciamento sulla A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze e Pisa, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, con orario 22:00-6:00, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto;

per chi è diretto verso Pisa, uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria, per entrare in A11 a Prato est.