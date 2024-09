A11 FIRENZE-PISA NORD, R11 RACCORDO DI FIRENZE NORD E A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 7 settembre 2024 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, su R11 Raccordo di Firenze nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ammodernamento e potenziamento dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-per chi proviene da Firenze, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita sulla A11 alla stazione di Prato est, per rientrare dalla stessa in direzione della A1 e proseguire poi verso Roma o in direzione di Bologna.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE

Sul Raccordo Firenze nord (R11):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Firenze città.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A1 alla stazione di Firenze nord.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 13 SETTEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-per chi proviene da Bologna e da Roma, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, per chi è diretto verso Firenze ovest.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord.