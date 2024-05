Viabilità

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma.

In alternativa si consiglia di immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.