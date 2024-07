A11 FIRENZE-PISA NORD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LUCCA EST

Roma, 1 luglio 2024 – In considerazione della chiusura dell’entrata della stazione di Capannori, sulla A11 Firenze-Pisa nord, necessaria per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, è stata annullata la chiusura della stazione di Lucca est, in entrata verso Pisa, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 1, alle 6:00 di martedì 2 luglio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne della stazione di Lucca est, per consentire lavori di ammodernamento dei pali luce, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 1 luglio, in uscita per chi proviene da Firenze;

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 luglio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capannori.