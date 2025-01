A11 FIRENZE-PISA: CHIUSA UNA PISTA IN USCITA ALLA STAZIONE DI PRATO OVEST PER RIPRISTINO DANNI

In corso i lavori di ripristino a seguito di un veicolo in fiamme, che dureranno circa 25 giorni

Roma, 12 gennaio 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire il ripristino dei danni causati da un veicolo andato in fiamme questa mattina nella stazione di Prato Ovest, resterà chiusa la pista di uscita danneggiata dalle fiamme.

Avviati i lavori di ripristino che richiederanno circa 25 giorni per il completamento e la riapertura della pista, nel corso dei quali, in caso di formazione di accodamenti negli orari a maggior flusso di traffico in uscita a Prato Ovest, si consiglia di utilizzare in alternativa le stazioni di Prato Ovest e Pistoia.