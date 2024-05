Viabilità

IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL MEZZO SPENTO

Alle ore 13:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione Milano, è stato spento il mezzo pesante che si era incendiato all’altezza del km 95.

Sono in atto le operazioni per la rimozione del mezzo da parte del personale di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è stato sbloccato e si transita su due corsie. Si registrano 7 km di coda in direzione Milano.

Per le lunghe percorrenze verso Milano, si consiglia si percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 verso Milano.