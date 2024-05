Viabilità

A1 MILANO-NAPOLI: TRAFFICO BLOCCATO NEL TRATTO COMPRESO TRA PARMA E FIDENZA IN DIREZIONE MILANO PER MEZZO PESANTE IN FIAMME

Poco prima delle 12:00, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione Milano, il traffico è bloccato e si registrano 9 km di coda a causa di mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 95.

Sul luogo dell’evento sono in atto le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, a chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Parma e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in A1 a Fidenza.

Per le lunghe percorrenze verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 Torino-Trieste in direzione Milano.