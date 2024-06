A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 28 giugno 2024 – Poco dopo le ore 04:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Firenze, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 533, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato bloccando la carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico in coda transita su una sola corsia, per far defluire il traffico presente e si registra 1 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.

Per gli utenti in viaggio verso Firenze, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria sulla A24, si consiglia di proseguire in direzione Roma, percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) direzione Firenze, proseguire sulla D18 direzione Firenze e rientrare in A1.