A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1/COMPLANARE PER PIACENZA E FIDENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 5 settembre 2024 – Poco dopo le ore 15:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna a causa di un incidente autonomo, avvenuto all’altezza del km 89 verso Bologna, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto compreso tra Piacenza e Fidenza, si registrano 11 km di coda direzione Bologna e 13 km di coda in direzione Milano.

Gli utenti in viaggio verso Bologna vengono temporaneamente deviati sulla A21 Torino-Piacenza.

Per le brevi percorrenze degli utenti in viaggio verso Milano, si consiglia di uscire a Parma ovest sulla A15 Parma la Spezia, con rientro in A1 a Fiorenzuola, dopo aver percorso la Strada Statale Via 9 Emilia.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 Brennero – Modena e, successivamente, la A4 Torino-Trieste verso Milano.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di percorrere la A58 Tangenziale est esterna di Milano, proseguire sulla A4 Torino-Trieste e, successivamente, la A22 Brennero – Modena in direzione di Modena.

Per coloro che provengono dalla A8 Milano – Varese ed in viaggio sulla A4 Torino-Trieste, in direzione Venezia, si consiglia di seguire le indicazioni per la A22 Brennero – Modena in direzione di Modena.