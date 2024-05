Viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze ovest, sulla A11 Firenze-Pisa nord;

-per chi proviene da Roma, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e Pisa. In alternativa, uscire a Firenze ovest, sulla A11, proseguire verso Sesto Fiorentino, uscire e rientrare dallo stesso svincolo per riprendere il proprio itinerario verso Firenze o Pisa.