A1 MILANO-NAPOLI: PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL PONTE SUL FIUME LAMBRO

Roma, 9 agosto 2024 – Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, sono state avviate le attività ispettive del ponte sul fiume Lambro, situato al km 11+800 della A1. Sulla base dell’esito del monitoraggio è stato messo a punto un piano di rigenerazione dell’opera che prevede, in particolare, il rinforzo delle travi del ponte, intervento condotto con un cronoprogramma compresso con l’obiettivo di ridurre al minimo le interferenze con i consueti spostamenti del periodo estivo, anche grazie all’impiego di maestranze operanti su diversi turni avvicendati.

In questa prima fase, fino al 23 agosto, sarà garantita la percorribilità sulle tre corsie in carreggiata sud e su due corsie in carreggiata nord e, nella fase successiva, il cantiere verrà rimodulato in modo da consentire il transito sulle tre corsie per senso di marcia.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione II Tronco di Milano ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità, il presidio di carri soccorso e l’installazione di apposita segnaletica integrativa.

Agli utenti in transito da Bologna verso Milano si consigliano i seguenti percorsi alternativi: