A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA MODENA NORD E VALSAMOGGIA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 6 agosto 2024 – Alle 16:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Modena nord e Valsamoggia in direzione Bologna, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza all’altezza del km 172, nel quale un mezzo pesante, alimentato a metano, ha tamponato un mezzo di una ditta esterna in corrispondenza di un cantiere temporaneo, correttamente segnalato.

Sul luogo dell’evento è intervenuto il personale specializzato dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto alle operazioni di bonifica dell’area circostante e ha consentito il recupero del mezzo in condizioni di sicurezza. Sul posto proseguono le operazioni da parte delle squadre di Autostrade per l’Italia per il ripristino dei danni causati dall’incidente all’infrastruttura autostradale.

Al momento, nel tratto interessato il traffico transita su tre corsie e si registrano 6 km di coda in diminuzione in direzione Bologna.