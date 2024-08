A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A22 DEL BRENNERO E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 17 agosto 2024 – Poco prima delle 18:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia, in direzione Milano, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 146.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponbili e si registrano 9 km di coda in diminuzione verso Milano.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 Brennero Modena, in direzione del Brennero, per immettersi successivamente sulla A4 Torino Trieste, verso Milano.