A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 18 agosto 2024 – Alle 13:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente, precedentemente avvenuto all’altezza del km 337, che ha aveva visto coinvolte quattro autovetture.



Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in diminuzione.

Agli utenti in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire indicazioni per la SR 69 in direzione Valdarno, e rientrare in autostrada a Valdarno.