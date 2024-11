A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BADIA VERSO FIRENZE

Roma, 6 novembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 6:00 d giovedì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Badia, in entrata verso Firenze.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pian del Voglio, sulla A1 Panoramica.

Si ricorda che, per effetto della contestuale chiusura, sulla stessa A1 Direttissima, del tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna, per lavori di manutenzione delle gallerie, la stazione di Badia sarà chiusa in direzione di Bologna.

Di conseguenza, nel suddetto orario, la stazione risulterà completamente chiusa in entrata.