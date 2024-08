A1 MILANO-NAPOLI DIRAMAZIONE ROMA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON IL GRA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 agosto 2024 – Poco prima delle ore 21:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Diramazione Roma Nord è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con il GRA e Settebagni in entrambe le direzioni, che era stato chiuso a causa di un incendio.

Sul luogo dell’evento attualmente si circola su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e si registrano 2 km di coda in diminuzione verso il GRA in corrispondenza dell’ex uscita obbligatoria a Settebagni.