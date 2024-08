A1 MILANO-NAPOLI DIRAMAZIONE ROMA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON IL GRA E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL GRA

Roma, 31 agosto 2024 – Poco prima delle ore 09:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Diramazione Roma Nord è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con il GRA e Settebagni in direzione del GRA, che era stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incendio, originatosi da un veicolo in avaria al km 21, che ha interessato la vegetazione di un’area limitrofa all’autostrada.





Permane la chiusura del tratto in direzione di Fiano Romano per consentire di completare in sicurezza l’intervento di spegnimento degli ultimi focolai da parte dei Vigili del Fuoco.

Sul luogo dell’evento al momento il traffico circola su una corsia e non si registrano turbative al traffico.