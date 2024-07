A1 MILANO-NAPOLI: CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO COMPLANARE PER PIACENZA ED IL BIVIO DIRAMAZIONE FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 20 luglio 2024 – Poco dopo le ore 9:30, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio Complanare per Piacenza ed il bivio Diramazione Fiorenzuola in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 65, che ha visto coinvolti diversi veicoli.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su due corsie.

Per le brevi percorrenze degli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Piacenza sud per rientrare a Fiorenzuola in direzione Bologna dopo aver percorso la viabilità ordinaria.



Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di seguire le indicazioni per A58 Tangenziale Esterna di Milano, proseguire A4 Torino-Trieste in direzione di Venezia e poi per la A22 del Brennero verso Modena e rientrare in A1 in direzione Bologna.