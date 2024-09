A1 MILANO-NAPOLI: CODE IN DIMINUZIONE PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 settembre 2024 – Poco dopo le ore 20:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, si registrano 4 km di coda in entrambe le direzioni a causa di un incidente autonomo, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 89 verso Bologna, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato invadendo entrambe le carreggiate.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili verso Milano e su due corsie in direzione Bologna.