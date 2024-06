A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 giugno;

-dalle 23:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 giugno.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, al km 592+900 della A1.