A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 26 luglio 2024 – Nell’ambito delle attività connesse al prolungamento della Tangenziale di Modena che prevedono interventi per la realizzazione di una rotonda esterna alla stazione di Modena sud, sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud, sulla A1 Milano-Napoli, in entrata e in uscita, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 luglio, con orario 22:00-6:00. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord.