A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Roma, 3 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 agosto: in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze;

-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 agosto: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia:

-in entrata verso Firenze e Napoli: percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Tivoli sulla A24 e seguire le indicazioni per A1;

-in uscita per chi proviene da Napoli e da Firenze: proseguire sulla A1 e percorrere la A24 verso Tivoli o Roma est.