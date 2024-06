A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASSINO

Roma, 14 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, sarà chiusa la stazione di Cassino, secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 18 GIUGNO

-per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: San Vittore;

in uscita per chi proviene da Roma: Pontecorvo.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 19 GIUGNO

-per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pontecorvo.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 19, GIOVEDI’ 20 E VENERDI’ 21 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-6:00

-per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a San Vittore.