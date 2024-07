A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA FIRENZE NORD E AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST

A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A1

Roma, 5 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Scandicci;

-con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Firenze nord e Firenze Scandicci, verso Roma.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A11 in direzione di Peretola, seguire le indicazioni per Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ed entrare in A1 alla stazione di Firenze Scandicci, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Roma.