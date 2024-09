A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO A15 E FIDENZA VERSO MILANO

Roma, 7 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 settembre, con orario 2100-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano. In alternativa si consiglia il seguente itinerario, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia, immettersi sulla SS9 -SS9bis verso Fidenza, sulla Sp12 verso Soragna ed entrare in A1 alla stazione di Fidenza.