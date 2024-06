A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A21

R49 RACCORDO PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE R49

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, sul Raccordo di Piacenza sud R49 e sul ramo di allacciamento A21/R49, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 27 E VENERDI’ 28 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piacenza, Brescia e Torino. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Bologna verso A21 / Brescia: uscire alla stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla A21 verso Brescia;

-da Bologna verso Piacenza sud: proseguire in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud;

-da Brescia verso Torino: proseguire in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 5:00 DI SABATO 29 GIUGNOSul Raccordo di Piacenza sud R49, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna. In alternativa, si consiglia: Verso Milano:-per i veicoli leggeri: entrare alla stazione di Basso Lodigiano;-per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: vista la limitazione di peso sul ponte del fiume Po – nel comune di Piacenza – si dovrà percorrere la A21 verso Brescia e immettersi in A1 verso Bologna, per poi uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Milano. Verso Brescia e Torino: entrare alla stazione di Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Bologna: entrare alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Bologna.

Sul Ramo di allacciamento A21/R49, sarà chiusa l’immissione dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia sull’R49 Complanare di Piacenza, per chi proviene da Torino e da Brescia ed è diretto verso Milano. In alternativa, si consiglia:

-per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Piacenza ovest sulla A21, immettersi sulla SS9 verso Guardamiglio ed entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, in direzione di Milano;

-per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: vista la limitazione di peso sul ponte del fiume Po – nel comune di Piacenza – si dovrà percorrere la A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano.