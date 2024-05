Viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord.

Si segnala che, in concomitanza con la chiusura della stazione di Firenze Scandicci, per chi proviene da Bologna non sarà fruibile l’accesso all’area di parcheggio di “Villa Costanza” che sarà invece regolarmente aperta per chi proviene da Roma. Pertanto, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.