Viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, lo svincolo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita sulla A1 alla stazione di Valmontone, al km 586+900, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso la stazione di San Cesareo.