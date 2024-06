A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 17, alle 6:00 di martedì 18 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano, al km 2+200 della A1, seguire le indicazioni per Locate Triulzi-Opera, immettersi sulla SP412 della Val Tidone verso Milano e proseguire sulla A50 Tangenziale ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A8 Milano-Varese.