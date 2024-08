A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A22

Roma, 18 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 21 agosto sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600 e percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 11, SP413, Strada Nazionale per Carpi nord, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 attraverso la stazione di Campogalliano.