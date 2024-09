A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A16

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma e da Napoli, il ramo di allacciamento sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Roma, uscire allo svincolo di Acerra Afragola e seguire le indicazioni per Nola/Pomigliano con ingresso in A16 a Pomigliano;

per chi proviene da Napoli, uscire allo svincolo di Acerra Afragola e seguire le indicazioni per A1/Napoli.