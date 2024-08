A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della linea elettrica aerea, nelle due notti di martedì 13 e mercoledì 14 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 del Brennero, in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

Di conseguenza, in tali orari, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, SS9 via Emilia ovest e e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A22 Brennero-Modena, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722 fino all’uscita 2, SS468, viale Glauco Menducci, SP113, via Caduti Muro di Berlino, via della Pace, via Carpi, via Castellani Tarabini ed entrare in A22 attraverso la stazione di Carpi;

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord sulla A1, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 16, SS9 via Emilia ovest, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, viale Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;

per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena ed è diretto sulla A1 verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, via per Modena, SP413, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 16, SS9 via Emilia ovest, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, viale Trattati di Roma ed entrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.