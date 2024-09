A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 23 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. Contestualmente, saràù chiusa l’area di servizio Fabro ovest. Si precisa che, all’interno della suddetta area di servizio, sarà chiusa la zona dedicata al parcheggio dei mezzi pesanti, dalle 16:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 settembre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere la Strada Provinciale Umbro Casentinese e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, percorrere il Raccordo Bettolle-Siena fino alla E45 verso Terni e rientrare in A1 ad Orte.