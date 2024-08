A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL RAMO DI IMMISSIONE SULLA SP1

Roma, 9 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 agosto sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SP1, verso la SS7 bis Avellino-Volla.

In alternativa si consiglia di uscire ad Afragola-Casoria, immettersi sulla SP1 verso Autostrade/Tangenziale e seguire le indicazioni per l’inversione di marcia, per poi rientrare sulla SP1 verso Volla.