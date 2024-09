A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASERTA NORD

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei portali di segnaletica, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiusa l’uscita di Caserta nord, per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire a Caserta sud, al km 740+800, seguire le indicazioni per viale Carlo III di Borbone e immettersi sulla SS7 Nazionale Appia, verso Caserta.