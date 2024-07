A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD

Roma, 13 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o alla stazione di Sasso Marconi, sulla stessa A1.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in direzione di Firenze.