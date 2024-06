A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO

Roma, 30 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Barberino di Mugello, al km 261+500 della A1 e raggiungere Calenzano percorrendo la SP8, seguendo segnaletica gialla indicante “Roma”.